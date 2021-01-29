Отец Большунова — о победе сына в Фалуне: справедливость восторжествовала

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал победу сына в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Напомним, на предыдущем этапе КМ вокруг Большунова произошёл скандал — его дисквалифицировали за неспортивное поведение на финише эстафетной гонки вместе с российской командой.

«Видно, что психологически его сломать не удалось, он провёл достойную гонку. Негатив на него давил, но сегодня он показал честную борьбу. Были соперники, которые шли по Сашиному времени, но у них не получилось его обойти. Есть Господь бог, справедливость восторжествовала, долго ждать не пришлось», — приводит слова Большунова-старшего ТАСС.