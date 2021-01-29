Юлия Ступак — о «разделке» на этапе КМ в Фалуне: гонка была интересная, со спецэффектами

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о многочисленных падениях соперниц во время коньковой гонки с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне. Интриги добавляли и разные круги, которые путали спортсменок.

«Я и так, когда бегу, голову отключаю, а тут понимала, что сначала 2500 «синий», затем 3750 «красный» и финишный 3750 «синий». И всё это вносило путаницу, плюс народ падал на спусках и были моменты, когда это происходило прямо передо мной. Так что гонка была интересная, со спецэффектами.

Мы тренировались здесь со вторника, более-менее прикатали. Но перед «разделкой» их разбили. В субботу будет ещё интереснее, это я вам гарантирую, потому что масс-старт. Мы побежим после парней, спуски будут расплужены, женщины бегают очень эмоционально, так что… Ждать визгов? Да», — приводит слова Ступак сайт Матч ТВ.

В субботу, 30 января, на этапе Кубка мира в Фалуне лыжники побегут классический масс-старт.