Шведские гандболисты вышли в финал ЧМ-2021, обыграв французов

Мужская сборная Швеции по гандболу стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Египте. В полуфинале команда Гленна Сульберга обыграла французов со счетом 32:26.

Самым результативным игроком в составе победителей стал левый крайний Хампус Ванне, забивший 11 голов. 6 раз отличился Даниэль Петтерссон. У французов лучшим был Юго Деска, на счету которого 5 мячей.

Напомним, что именно шведам сборная России проиграла в решающем матче за выход в четвертьфинал и завершила выступление на соревнованиях.

В 22:30 мск начнётся второй полуфинальный матч, в котором на площадку выйдут сборные Дании и Испании.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет

Полуфинал

Франция — Швеция — 26:32 (13:16)