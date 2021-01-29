Шведские гандболисты вышли в финал ЧМ-2021, обыграв французов
Мужская сборная Швеции по гандболу стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Египте. В полуфинале команда Гленна Сульберга обыграла французов со счетом 32:26.
Самым результативным игроком в составе победителей стал левый крайний Хампус Ванне, забивший 11 голов. 6 раз отличился Даниэль Петтерссон. У французов лучшим был Юго Деска, на счету которого 5 мячей.
Напомним, что именно шведам сборная России проиграла в решающем матче за выход в четвертьфинал и завершила выступление на соревнованиях.
В 22:30 мск начнётся второй полуфинальный матч, в котором на площадку выйдут сборные Дании и Испании.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Полуфинал
Франция — Швеция — 26:32 (13:16)
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