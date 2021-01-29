Бессмертных: конфликты с норвежцами и финнами сделали Большунова только злее

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, призёр этапов Кубка мира Александр Бессмертных прокомментировал победу Александра Большунова в индивидуальной гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне.
Предыдущий этап Кубка мира в Лахти завершился для Большунова конфликтом с финским лыжником Йони Мяки на финише эстафеты и последовавшей за этим дисквалификацией.
«Саша — спортсмен высокого уровня. Ожидалось, что после всего произошедшего с ним он соберётся и добьётся победы. Ничего необычного в этом нет. Я был уверен, что у него всё получится. А конфликты с норвежцами и финнами однозначно сделали Большунова только злее. Знаю его как человека не настолько хорошо, но уверен, что он со своим опытом правильно отнёсся ко всему. Думаю, мало кого в России вообще таким можно пронять.
Не стоит думать, что в лыжах неспортивное поведение встречается вокруг да около, хотя, конечно, это раздражает и делает тебя только сильнее. Уверен, никаких специальных провокаций в отношении Большунова со стороны соперников мы не увидим. Это единичные случаи, которые бывают раз в сезон, а то и в карьере. Между спортсменами никаких проблем нет, просто все подхватили тему конфликта и начали её обсуждать», — приводит слова Бессмертных RT.
- 29 января 2021
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