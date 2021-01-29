Лопухов: не сомневался, что после всех передряг Большунов сумеет себя проявить

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Николай Лопухов прокомментировал победу Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне.

Предыдущий этап Кубка мира в Лахти завершился для Большунова конфликтом с финским лыжником Йони Мяки на финише эстафеты и последовавшей за этим дисквалификацией.

«Всё получилось просто прекрасно. Но я даже не сомневался, что после всех передряг, в которые попал Саша, он сумеет себя проявить. Большунов — просто большой молодец! Да, в лыжных гонках происходит всякое, но Большунов хорошо готов, а тот, кто готов хорошо, выигрывает. На предыдущем этапе в Лахти у Александра плохо работали лыжи. Они оказались не в лучшем состоянии у всей команды. В Фалуне же подобных проблем не возникло.

Остальные россияне выглядели хуже Большунова. Сейчас, по сути, в первом ряду идут норвежские лыжники, а потом уже наши. Саша выделяется из этой компании и выручает команду. Но спорт непредсказуем. Сегодня у него были чуть лучше готовы лыжи, и он выиграл. Тем не менее можно предположить, что на чемпионате мира Большунов будет бороться за призовые места. Но время до первенства планеты ещё есть. Хочется, чтобы и остальные ребята оказались в состоянии сражаться за медали. Пока они, к сожалению, не готовы», — приводит слова Лопухова RT.

Помимо Большунова в десятку лучших в гонке вошли Иван Якимушкин и Денис Спицов, занявшие пятое и десятое места соответственно.