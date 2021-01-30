Нисканен пошутил над журналисткой, рассказав на финском о личной жизни товарища по команде

Финский лыжник Ийво Нисканен пошутил над шведской журналисткой во время интервью после индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Журналистка SVT задавала лыжнику вопросы на английском, а он отвечал по-фински, рассказывая не об итогах гонки, а о личной жизни товарища по команде Лаури Лепистё.

«Как прошла гонка? Что ж, это интересный вопрос. Да, Лаури Лепистё всё ещё одинок. Мы с парнями удивлены этому. Видимо, найти супругу достаточно сложно.



Что думаю о большом отставании? Да, он умный парень. Лучше всего связаться с ним в «Инстаграме». Не могу дать более конкретного совета. Сейчас на него есть спрос. Посмотрим, кто окажется подходящей девушкой для него. Будет интересно посмотреть, чем закончится эта сага», — приводит слова Нисканена Iltalehti.

«Легко держать лицо, когда ты в маске. Я ничего не поняла, так как не знаю ни слова по-фински, а он выглядел очень серьёзным. Но я думаю, что было весело. Никаких обид. Но в будущем мы будем делать интервью на английском», — прокомментировала журналистка.