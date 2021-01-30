Нисканен пошутил над журналисткой, рассказав на финском о личной жизни товарища по команде

Финский лыжник Ийво Нисканен пошутил над шведской журналисткой во время интервью после индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Журналистка SVT задавала лыжнику вопросы на английском, а он отвечал по-фински, рассказывая не об итогах гонки, а о личной жизни товарища по команде Лаури Лепистё.
«Как прошла гонка? Что ж, это интересный вопрос. Да, Лаури Лепистё всё ещё одинок. Мы с парнями удивлены этому. Видимо, найти супругу достаточно сложно.
Что думаю о большом отставании? Да, он умный парень. Лучше всего связаться с ним в «Инстаграме». Не могу дать более конкретного совета. Сейчас на него есть спрос. Посмотрим, кто окажется подходящей девушкой для него. Будет интересно посмотреть, чем закончится эта сага», — приводит слова Нисканена Iltalehti.
«Легко держать лицо, когда ты в маске. Я ничего не поняла, так как не знаю ни слова по-фински, а он выглядел очень серьёзным. Но я думаю, что было весело. Никаких обид. Но в будущем мы будем делать интервью на английском», — прокомментировала журналистка.
- 30 января 2021
-
01:03
-
00:52
-
00:28
-
00:15
- 29 января 2021
-
23:22
-
23:06
-
22:01
-
21:41
-
21:29
-
21:11
-
20:57
-
20:53
-
20:41
-
20:10
-
19:47
-
19:29
-
19:02
-
18:39
-
18:17
-
18:17
-
17:52
-
17:41
-
17:30
-
16:49
-
16:30
-
16:20
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:18
-
15:09
-
15:05