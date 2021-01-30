Шведский лыжник захотел потренироваться с Александром Большуновым в России

21-летний шведский лыжник Вильям Порома, уступивший Александру Большунову в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне 2 минуты 14 секунд, вспомнил о предложении россиянина, сделанном год назад, и заявил, что готов всё лето тренироваться с лидером Кубка мира.
В прошлом году Большунов в одном из интервью предложил шведским лыжникам приехать к нему в гости летом и посмотреть, как он готовится к сезону.
«Если он пригласит, я приеду. Можете так и написать. Было бы интересно посмотреть, как он тренируется, чтобы так быстро бегать.
Готов ли я три месяца жить и тренироваться в России? Это было бы поучительно. Лето подходит лучше всего. Если получу приглашение, приеду и проживу там три месяца.
Моё отставание от победителя просто ужасное. Скорости высокие, а чтобы бежать быстро и бороться за топ-позиции, нужно, чтобы выдался хороший день. Но чувствуется, что это не недостижимо», — приводит слова Поромы Stromstadstidning.
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