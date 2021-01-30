Терезе Йохауг не выиграла коньковую «разделку» впервые за пять лет

Десятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг упустила победу в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км впервые с 11 марта 2016 года. В тот день Йохауг заняла шестое место на этапе Кубка мира в Кэнморе. С тех пор она выигрывала все подобные гонки, если участвовала в них.

На этапе Кубка мира в Фалуне Йохауг стала серебряным призёром, уступив 2,1 секунды американке Джессике Диггинс. По словам норвежки, она потратила несколько секунд, чтобы объехать упавшую шведку Фриду Карлссон.

«Приятно видеть, что Тереза на самом деле человек. Может ли это стать началом смены престола? Не знаю, но здорово, что тех, кто борется за победу, становится больше. Йохауг — гигант, которого все хотят победить», — приводит слова шведской лыжницы Линн Сван Dagbladet.