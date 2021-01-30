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Датские гандболисты вышли в финал ЧМ-2021, одолев испанцев

Датские гандболисты вышли в финал ЧМ-2021, одолев испанцев
Другие / Гандбол 0
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Мужская сборная Дании вышла в финал чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте. В полуфинале команда Николая Якобсена с перевесом в два мяча обыграла испанцев со счётом 35:33. Самым результативным в составе победителей стал Миккель Хансен, в активе которого 12 точных бросков. У испанцев Даниэль Дуйшебаев забил семь мячей.

Ранее первым финалистом чемпионата мира стала сборная Швеции, обыгравшая французов со счётом 32:26.

Финал чемпионата мира между командами Швеции и Дании пройдёт 31 января и начнётся в 19:30 мск. В матче за третье место сыграют испанцы и французы.

Напомним, что сборная России проиграла в решающем матче за выход в четвертьфинал шведам и завершила выступление на соревнованиях.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Каир, Египет
Полуфинал

Испания — Дания — 33:35 (16:18).

ЧМ-2021 (м). 1/2 финала
29 января 2021, пятница. 22:30 МСК
Испания
Окончен
33 : 35
Дания
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