Алексей Червоткин не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне

Россиянин Алексей Червоткин полностью пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Напомним, о травме Червоткина стало известно 29 января — из-за травмы ноги он не смог выйти на старт в индивидуальной гонке.



«Сегодня Алексей не стартует, он по-прежнему чувствует дискомфорт, поэтому этап в Фалуне пропускает. Разумеется, чемпионату мира травма не угрожает, времени достаточно. Может быть, наличие этой паузы с какой-то стороны даже пойдет на пользу, чтобы он мог физически немного отдохнуть», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».



В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам Червоткин занимает 10-е место — в его активе 384 очка. Лидирует Александр Большунов (1466).

Червоткин травмировал ногу и снялся с индивидуальной гонки в Фалуне