Пять китайских лыжников внезапно снялись с этапа Кубка мира. Они едва не застряли в Швеции

Сборная Китая по лыжным гонкам приехала выступать на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), но большинство спортсменов этой страны без каких-либо объявлений не вышло на старт. Напротив фамилий пятерых китайцев появился значок DNS (не стартовал).



Ситуацию пояснил тренер китайцев Кристиан Бьюне Свен. По его словам, спортсменам пришлось срочно переезжать из Швеции в Норвегию, так как норвежское правительство приняло решение закрыть границы из-за угрозы распространения коронавируса.



«Китайские лыжники живут в Норвегии, у них вид на жительство в этой стране. Нам пришлось разбираться, как решение правительства Норвегии отразится на нас и смогут ли они вернуться, если будут соревноваться в Фалуне. В четверг вечером мы наконец-то получили ответ. Сказали, что лыжникам не разрешат пересечь границу, если они не приедут до полуночи. Нужно было действовать срочно, пришлось мчаться. Машина пересекла границу в 23:30, запас был — 30 минут. Ребята с нетерпением ждали шанса выступить в Фалуне, и они очень расстроились. Что касается двух девушек, которые вчера вышли на старт, то они будут участвовать во всех предстоящих гонках Кубка мира. Так что они не вернутся в Норвегию в ближайшее время», — приводит слова Свена Expressen.