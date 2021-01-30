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Отец Большунова оценил решение сына извиниться за инцидент с финским лыжником

Отец Большунова оценил решение сына извиниться за инцидент с финским лыжником
Другие / Лыжный спорт 0

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал решение сына извиниться за инцидент с финским лыжником Йони Мяки на финише эстафетной гонки этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Только сильный духом человек может извиниться, он это сделал чисто по-человечески. Эмоции порой захлестывают, адреналин и гнев могут заставить человека поступить неправильно. Хорошо, что он находит в себе силы извиниться», — цитирует Большунова-старшего ТАСС.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Впоследствии Большунов принёс извинения.

Йони Мяки: я принимаю извинения Большунова
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