Тренер: шансы Непряевой восстановиться к чемпионату мира невелики
Тренер российской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о травме Натальи Непряевой, которую она получила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Непряева сломала левую руку. У неё два перелома костей, в том числе оскольчатый. Поэтому в понедельник ей сделают операцию.
На данный момент у нас нет ответа, сможет ли Наталья поехать на чемпионат мира. После операции ей придётся провести две недели в гипсе. После этого ситуация прояснится. Конечно же есть риск, что чемпионат мира пройдёт без неё. Если оценивать ситуацию реалистично, шансы, что она сможет там стартовать, невелики», — цитирует Крамера Expressen.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта в Оберсдорфе (Германия).
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