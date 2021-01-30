«Команда в руинах». Шведские журналисты — о женской сборной России по лыжным гонкам

Популярное шведское издание Expressen опубликовало статью под названием «Команда в руинах». В ней журналисты рассказали о проблемах, с которыми столкнулась женская сборная России по лыжным гонкам менее чем за месяц до старта чемпионата мира.



Журналисты описали картину, которую увидели сегодня утром в отеле «Гранд» в Фалуне: "Наталья Непряева в зале для завтраков аккуратно собирает с тарелки хлеб и мясо. Её рука перебинтована после сильного падения во время гонки в Фалуне. В субботу она вылетит в Москву, где её госпитализируют".



Затем издание отмечает, что это лишь одна из множества проблем команды: «Всего за пару месяцев женская сборная России внезапно оказалась в глубоком кризисе. Проблем гораздо больше, чем травма Непряевой. Седова пропустит чемпионат мира из-за старой травмы ноги, и тренер говорит, что сезон для неё завершён. Сорина — тоже под большим вопросом, она порвала связку на ноге. Жамбаловой также нет в Фалуне, она пострадала от коронавируса и находится на карантине в России. Никто не знает, успеет ли она восстановиться к чемпионату мира».



Тренер сборной России Маркус Крамер в интервью шведам отметил, тяжело вздохнув: «Сейчас женскую сборную России преследуют неудачи. Но что делать? Остаётся лишь надеяться, что дальше будет лучше».

Тренер: шансы Непряевой восстановиться к чемпионату мира невелики