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Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне, несмотря на падение

Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне, несмотря на падение
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

За второе место до самого финиша боролись два норвежца — Пол Голберг и Йоханнес Клебо. Кто из них оказался быстрее, покажет фотофиниш.

Стоит отметить, что во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу же за Порошкиным ехал Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.

Лыжные гонки. Фалун, Швеция. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.09
2. Пол Голберг (Норвегия) – фотофиниш
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — фотофиниш
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +4,0
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +4,3…
7. Сергей Устюгов (Россия) — +5,9
8. Илья Семиков (Россия) — +6,4
9. Иван Якимушкин (Россия) — +6,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Фалун, Швеция
Мужчины. 15 км. Классический стиль.
30 января 2021, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
35:16.3
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+0.4
3
Пол Голберг
Норвегия
+0.4
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