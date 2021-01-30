Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне, несмотря на падение

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
За второе место до самого финиша боролись два норвежца — Пол Голберг и Йоханнес Клебо. Кто из них оказался быстрее, покажет фотофиниш.
Стоит отметить, что во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу же за Порошкиным ехал Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.
Лыжные гонки. Фалун, Швеция. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.09
2. Пол Голберг (Норвегия) – фотофиниш
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — фотофиниш
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +4,0
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +4,3…
7. Сергей Устюгов (Россия) — +5,9
8. Илья Семиков (Россия) — +6,4
9. Иван Якимушкин (Россия) — +6,6.
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