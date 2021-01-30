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Большунов попал в завал во время гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне

Большунов попал в завал во время гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов попал в неприятную ситуацию в ходе гонки классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров.

Большунов, шедший сразу за Порошкиным, упал одним из первых. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.

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