Большунов попал в завал во время гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне
Российский лыжник Александр Большунов попал в неприятную ситуацию в ходе гонки классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров.
Большунов, шедший сразу за Порошкиным, упал одним из первых. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.
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