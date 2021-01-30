Большунов: повезло, что в моменте с падением в меня никто не врезался

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы в гонке классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).



Стоит отметить, что во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу же за Порошкиным ехал Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.



«Победить в Фалуне мне реально приятно, потому что уже четвёртый год здесь выигрываю. Сегодня была очень быстрая гонка, и случилось это падение. Мне повезло, что задние спортсмены увидели падение. Я встал, никто в меня не врезался, продолжил гонку. Реально повезло», — сказал Большунов в интервью после гонки.

Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне, несмотря на падение