Спицов: думал, что после падения Большунова иностранцы резко включатся, но они не стали

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал завал группы лидеров во время 15-километровой гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).



Напомним, во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу же за Порошкиным ехал Александр Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м, однако всё же сумел выиграть гонку.



«Если честно, не видел, что там случилось. Видел только то, что на одном из кругов упал Саша Большунов. Думал, сейчас начнут натягивать, поскольку иностранцы любят это делать. Иверсен несколько раз оглядывался. Думал, видя падение Большунова, они резко включатся. Хотел выйти вперёд, чтобы немного сбавить темп, но и они почему-то не стремились в этот раз натягивать», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне, несмотря на падение