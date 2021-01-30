«Выглядело всё очень страшно». Большунов — о завале в масс-старте этапа КМ в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы в гонке классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).



Напомним, во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу же за Порошкиным ехал Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.



«Выглядело всё очень страшно. Повезло, что в меня никто не врезался и никто не сломал мне палки. Я встал и продолжил гонку. Да, был в конце группы, было реально сложно опять переместиться вперёд, но у меня это сегодня получилось. Там человек 40 точно надо было обогнать.



Передо мной ехали Масгрэйв и Порошкин. Они то ли зацепились, то ли ещё что. В общем, упали передо мной. Мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их лыжи. Там уже без вариантов было. Боковым зрением видел, что Вальнес вывалился за трассу. Было очень сложно.



Рывок за полтора километра до финиша? Если честно, перед гонкой была другая тактика, но из-за падения она не сработала», — сказал Большунов в эфире Матч ТВ.

Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне, несмотря на падение