Турышев: Большунов доказал норвежцам и всем остальным, что он сейчас сильнейший в мире

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, работающий в группе Маркуса Крамера, прокомментировал победу Александра Большунова в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Александр очень силён, даже несмотря на падение в ходе гонки. Большунов доказал норвежцам и всем остальным, что он сейчас сильнейший в мире. Норвежские спортсмены после этапа в Лахти нас недооценивали, но таким выступлением Александр будто говорит им: «Ребята, подождите, у нас ещё чемпионат мира впереди. Если мы даже где-то ошиблись, то своё ещё наверстаем», — сказал Турышев в беседе с кореспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу же за Порошкиным ехал Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.
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