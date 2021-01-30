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Александр Большунов увеличил преимущество над соперниками в общем зачёте КМ до 839 очков

Александр Большунов увеличил преимущество над соперниками в общем зачёте КМ до 839 очков
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов, выигравший гонку с общего старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне, увеличил отрыв от преследователей в общем зачёте Кубка мира. Иван Якимушкин, занимающий второе место, уступает ему 839 очков, француз Морис Манифика — 1025. Серебряный призёр масс-старта норвежец Йоханнес Клебо поднялся на девятое место, от Большунова он отстаёт на 1195 очков.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021

1. Александр Большунов (Россия) — 1613
2. Иван Якимушкин (Россия) — 774
3. Морис Манифика (Франция) — 588
4. Андрей Мельниченко (Россия) — 586
5. Евгений Белов (Россия) — 586
6. Денис Спицов (Россия) — 567
7. Артём Мальцев (Россия) — 560…
9. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 418
12. Алексей Червоткин (Россия) — 384…
13. Илья Семиков (Россия) — 360…
21. Глеб Ретивых (Россия) — 258.

Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ в Фалуне, несмотря на падение
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