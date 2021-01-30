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Юлия Ступак завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Юлия Ступак завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне
Другие / Парусный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебро в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Победу одержала хозяйка трассы — шведка Линн Сван. Бронзовым призёром стала норвежка Терезе Йохауг, которую Юлия Ступак опередила на финишной прямой.

Пятой стала россиянка Яна Кирпиченко, некоторое время лидировавшая в гонке.

Лыжные гонки. Седьмой этап. Фалун, Швеция
Женщины. Масс-старт, 10 км. Классический стиль

1. Линн Сван (Швеция) – 25.57,1
2. Юлия Ступак (Россия) – отставание 0,4.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) — +0,9…
5. Яна Кирпиченко (Россия) — +1,5…
23. Лилия Васильева (Россия) — +1.00,1...
28. Христина Мацокина (Россия) — +1.08,5...
36. Алия Иксанова (Россия) — +1.17,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Фалун, Швеция
Женщины. 10 км. Классический стиль.
30 января 2021, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
25:57.1
2
Юлия Ступак
Россия
+0.4
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.9
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