Бородавко — о серебре Ступак: это дорогого стоит, тем более обогнать Йохауг

Тренер сборной России Юрий Бородавко подвёл итоги классических масс-стартов на этапе Кубка мира в Фалуне.

Александр Большунов, несмотря на падение, выиграл золото. Сергей Устюгов стал седьмым, это второй результат среди россиян. Юлия Ступак на финише опередила Терезе Йохауг и стала серебряным призёром. Яна Кирпиченко финишировала пятой.

«Перед Большуновым упали два человека, это его отбросило в конец пелотона. Хорошо, что темп был не очень высокий у всех, Саша смог выбраться, накатил на финиш. Молодец. Что касается девчонок, то хорошо, что заняли такие места. Давно нас не радовали. Это дорогого стоит, тем более обогнать Йохауг. Очень рад за наших девчонок, молодцы. Отдельно отмечу Кирпиченко, провела очень хорошую гонку. По Непряеву пока обновлений нет, скоро вылетает в Москву, где врачи будут следить за её состоянием. Седьмое место Устюгова? Был хороший финиш, впереди ещё гонки, посмотрим», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.