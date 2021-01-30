Британский лыжник сломал бедренную кость после столкновения с рекламным щитом на этапе КМ

Британский лыжник Эндрю Янг получил серьёзную травму во время гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Преодолевая один из поворотов в заключительной части дистанции, 28-летний спортсмен упал и, утащив за собой одного из соперников, влетел в рекламный щит, ограждающий трассу от обрыва.



Янг не смог не только продолжить гонку, но и покинуть трассу на ногах. Лыжника отправили на скорой помощи в ближайший госпиталь, где, как сообщает Expressen, был диагностирован перелом бедренной кости.



«Мы абсолютно уверены, что он сломал бедренную кость. Сезон для него закончился. Теперь нам остаётся надеяться, что карьере Эндрю ничто не угрожает», — сказал капитан сборной Великобритании Йостейн Винжеруи.

В общем зачёте Кубка мира Эндрю Янг занимает 20-е место.