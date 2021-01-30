Яна Кирпиченко: старалась не бояться, работать впереди и, если получится, дотерпеть

Российская лыжница Яна Кирпиченко, ставшая пятой в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне, прокомментировала свой результат.

«Если честно, сегодня не настраивалась ни на какой результат. Мне хотелось бороться, просто показать свой максимум, постараться иногда выходить вперёд. Я старалась не бояться, работать впереди и, если получится, дотерпеть.

Падение Андерссон? Я сразу заняла внешнюю позицию, поэтому она упала не передо мной. Нам с Юлей в этом плане повезло.

Сегодня было легче, чем вчера. В первую очередь потому, что «классика» для меня в этом сезоне даётся легче, чем «конёк». Настраиваюсь на классические гонки посерьёзнее.

Думаю, у Юли была такая же задача — терпеть до последнего и показывать всё на последних метрах. У нас не было с ней разговора о том, чтобы как-то сдерживать шведок или норвежек", — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».