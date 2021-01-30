Юлия Ступак: спасибо, что в недавнем прошлом я неплохой спринтер

Российская лыжница Юлия Ступак, завоевавшая серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне, прокомментировала свой результат. На финишной прямой в борьбе за серебро Юлия опередила норвежку Терезе Йохауг.
«Вообще не понимаю, что было всю гонку. Самочувствие было крайне сложным. Восстанавливаться сложно. Но хорошо, что очень классно работали лыжи и на спуске могла подкатываться к группе. За счёт этого держалась с ними. Силы уже были на исходе. Ну и плюс спасибо, что в недавнем прошлом я неплохой спринтер. Надеюсь, в настоящем тоже.
Будет ли доволен супруг прохождением спусков? Нет. Все были в потоке на спусках, все раскрывались. Над спусками надо поработать, честно говоря.
Йохауг пошла вперёд на первом круге, и было видно, что она сделала ставку на подъёмы, хотела уходить там. Но мы шли все вместе, и на спусках весь пелотон её догонял, так что ей это было крайне трудно сделать. Поэтому она привезла всех на финиш.
На финише знала, что точно буду в тройке, сто процентов. Знаю, что финишный спурт у меня достаточно неплохой. Будь подлиннее прямая, можно было бы ещё побороться", — сказала Ступак в эфире Матч ТВ.
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