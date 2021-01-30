Шведка Андерссон упала перед финишем гонки в Фалуне — Ступак пришлось притормаживать

Шведская лыжница Эбба Андерссон не сумела удержаться на трассе во время масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Сразу же за ней шли россиянки Юлия Ступак и Яна Кирпиченко, которым пришлось сбросить скорость. При этом российские лыжницы, шедшие в группе лидеров, избежали падения и продолжили борьбу за медали.

Ступак на финишной прямой выиграла борьбу за серебро у норвежки Терезе Йохауг, а Кирпиченко финишировала пятой, уступив победительнице, шведке Линн Сван всего полторы секунды.

Ранее победителем мужского масс-старта стал россиянин Александр Большунов, который не избежал падения на трассе. На финишной прямой Большунов опередил норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга.