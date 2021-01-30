Крянин: Устюгов докажет, что достоин выступать на чемпионате мира

Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин подвёл итоги мужского масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.

Александр Большунов, несмотря на падение, выиграл золото, опередив на финишной прямой норвежцев Йоханнеса Клебо и Пола Голберга. Сергей Устюгов стал седьмым, и это второй результат среди россиян.

«Хорошо, что падение Большунова произошло, когда лыжники не успели взвинтить темп. Главное, не было последствий — сломанных палок или, что хуже, травмы. Затем Большунов набрал привычный темп. Зная опасность Клебо на финише, нужно было делать отрыв, который норвежец не смог бы отыграть. Саша свою задачу решил, с чем его и поздравляю. Хорошо, что всё так сложилось.

Сергей Устюгов показал, что у него остался финиш. Как спортсмен, понимаю, как сказывается долгий перерыв из-за разного рода болезней. Нужно время, чтобы вернуться в привычный ритм. Главное, у него есть огонь в глазах.

Устюгов докажет, что достоин выступать на чемпионате мира. Для него, как и для всей команды, будет неудовлетворительно, если он приедет на ЧМ и займёт, условно, 7–8-е место. Мы знаем характер Сергея, он настроится и поедет за золотом», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.