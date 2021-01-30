Крянин оценил шансы Непряевой восстановиться к чемпионату мира — 2021

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высказал мнение о перспективах возможного выступления россиянки Натальи Непряевой на чемпионате мира.

Накануне в индивидуальной гонке Непряева неудачно упала на лёд, сломав руку. Операция спортсменки будет проведена завтра, 31 января, в Москве.

«Мы все очень хотим увидеть Наталью Непряеву на чемпионате мира. Но Наталье, наверное, будет проблематично принять участие на турнире. После операции врачи должны оценить состояние и сделать нужные коррективы. Лишь после этого мы все поймём, сможет ли наша спортсменка выступить на ЧМ. Но нужно ли участвовать, если у неё будут болевые ощущения?» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).