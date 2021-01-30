Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Red Bull Ice Cross. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Крянин оценил шансы Непряевой восстановиться к чемпионату мира — 2021

Крянин оценил шансы Непряевой восстановиться к чемпионату мира — 2021
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высказал мнение о перспективах возможного выступления россиянки Натальи Непряевой на чемпионате мира.

Накануне в индивидуальной гонке Непряева неудачно упала на лёд, сломав руку. Операция спортсменки будет проведена завтра, 31 января, в Москве.

«Мы все очень хотим увидеть Наталью Непряеву на чемпионате мира. Но Наталье, наверное, будет проблематично принять участие на турнире. После операции врачи должны оценить состояние и сделать нужные коррективы. Лишь после этого мы все поймём, сможет ли наша спортсменка выступить на ЧМ. Но нужно ли участвовать, если у неё будут болевые ощущения?» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

Тренер: шансы Непряевой восстановиться к чемпионату мира невелики
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021