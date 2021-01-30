Ступак в финишном спурте опередила Йохауг в борьбе за серебро масс-старта в Фалуне. Видео

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебро масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне. На финише Ступак всего 0,4 секунды уступила победительнице — шведке Линн Сван.
Ступак и ещё одна россиянка Яна Кирпиченко шли в группе лидеров, когда на спуске перед стадионом упала шведка Эбба Андерссон. Россиянкам пришлось притормозить, чтобы обойти место падения. Они потеряли важные секунды, но сумели выйти на стадион в пятёрке лидеров – вместе со Сван, норвежкой Терезе Йохауг и немкой Катариной Хенниг. Ступак тут же бросилась бороться за медаль, опередив Хеннинг и Йохауг. Перед Юлией осталась только Сван. Кирпиченко стала пятой, отстав от Сван на полторы секунды.
Посмотреть видео можно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
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