Саночник Роман Репилов завоевал золото на чемпионате мира

Российский саночник Роман Репилов завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин на одноместных санях на чемпионате мира, который проходит в Кёнигзее (Германия).



Отметим, что это первое золото российских спортсменов с того момента, когда они выступают на чемпионатах мира без флага и гимна. Немец Феликс Лох стал вторым, отстав от Романа на 0,062 секунды, у австрийца Давида Гляйршера – третье место. Россияне Семён Павличенко и Александр Горбацевич заняли восьмое и 13-е места.



Благодаря золоту в Кёнигсзе Репилов стал первым в истории российского санного спорта трёхкратным чемпионом мира. На ЧМ-2020 в Сочи Роман завоевал две золотые медали.



Санный спорт. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия

Мужчины. Одноместные сани



1. Роман Репилов (Россия) – 37,810.

2. Феликс Лох (Германия) – 37,872.

3. Давид Гляйршер (Австрия) – 38,027.

8. Семён Павличенко (Россия) – 38,489.

13. Александр Горбацевич (Россия) – 38,864.

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