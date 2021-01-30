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Ступак вышла на второе место в общем зачёте Кубка мира, она уступает Диггинс 238 очков

Российская лыжница Юлия Ступак, завоевавшая серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне, вышла на второе место в общем зачёте Кубка мира. Лидирующей американке Джессике Диггинс Ступак уступает 238 очков. Третье место пока сохраняет американка Рози Бреннен.

В топ-6 ещё две россиянки – Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Сорина пропускает этап в Фалуне из-за травмы. Непряева накануне сломала руку в индивидуальной гонке и не финишировала.

Бронзовый призёр масс-старта норвежка Терезе Йохауг поднялась на седьмое место, а победительница гонки с общего старта шведка Линн Сван – на восьмое.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) – 1142.

2. Юлия Ступак (Россия) – 904

3. Рози Бреннен (США) – 867.

4. Эбба Андерссон (Швеция) – 861.

5. Татьяна Сорина (Россия) – 780.

6. Наталья Непряева (Россия) – 727.

7. Терезе Йохауг (Норвегия) – 611.

8. Линн Сван (Швеция) – 556.