Ступак вышла на второе место в общем зачёте Кубка мира, она уступает Диггинс 238 очков

Российская лыжница Юлия Ступак, завоевавшая серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне, вышла на второе место в общем зачёте Кубка мира. Лидирующей американке Джессике Диггинс Ступак уступает 238 очков. Третье место пока сохраняет американка Рози Бреннен.
В топ-6 ещё две россиянки – Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Сорина пропускает этап в Фалуне из-за травмы. Непряева накануне сломала руку в индивидуальной гонке и не финишировала.
Бронзовый призёр масс-старта норвежка Терезе Йохауг поднялась на седьмое место, а победительница гонки с общего старта шведка Линн Сван – на восьмое.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 1142.
2. Юлия Ступак (Россия) – 904
3. Рози Бреннен (США) – 867.
4. Эбба Андерссон (Швеция) – 861.
5. Татьяна Сорина (Россия) – 780.
6. Наталья Непряева (Россия) – 727.
7. Терезе Йохауг (Норвегия) – 611.
8. Линн Сван (Швеция) – 556.
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