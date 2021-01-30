Невероятный прорыв Большунова после падения к золоту масс-старта в Фалуне. Видео

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Ещё на десятом километре гонки в медаль Большунова не верилось, ведь лидер Кубка мира попал в завал. Британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало массовое падение в пелотоне. Сразу же за Порошкиным ехал Большунов, он также упал. От завала пострадало более пяти лыжников. На дистанцию Александр вернулся 38-м.
Однако после падения избежавший травм и полома инвентаря Большунов вскоре вновь оказался в группе лидеров и за два километра до финиша пошёл в отрыв, который сумел поддержать только норвежец Пол Голберг. Йоханнес Клебо и другие норвежцы вынуждены были догонять беглецов. Получилось только у Клебо, который по фотофинишу сумел опередить Голберга в борьбе за серебро.
Посмотреть видео можно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
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