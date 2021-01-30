Иверсен: Большунов был очень хорош, к сожалению. Он как бульдозер

Норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Напомним, Иверсен финишировал четвёртым.



«Нормальная гонка. Был ведь, как и предполагалось, лёгкий хаос. А четвертое место – нормально. Много падений? Было сложно. Если идёшь за кем-то, то просто выхода нет, нет возможности обойти. То же самое, когда Большунов сделал рывок. Это не отмазка, ты должен быть на позиции. Кому-то же удалось, это не невозможно. Но было слишком много случайностей. Большунов был очень хорош, к сожалению. Он тоже упал, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал.

Следовало ли норвежской команде взвинтить темп, когда Большунов упал? Мы не рассуждаем подобным образом – пытаться извлечь преимущество из чьей-то неудачи. Не думаю, что кто-то из нас так подумал. Было столько падений – Валнес сильно ушибся, британец вылетел за ограждение. Немного пугает, но это же шоу, шоу для телезрителей.

Должны ли быть такими лыжные гонки? Не уверен. Возможно, трасса должна быть посложнее. В коротких масс-стартах группа такая плотная, но никто не хочет убегать в отрыв», — приводит слова Иверсена телеграм-канал RUNO со ссылкой на телеканал NRK.