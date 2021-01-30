Британский лыжник Эндрю Янг избежал перелома, вылетев с трассы масс-старта в Фалуне

Британский лыжник Эндрю Янг, который вылетел с трассы гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), сломав рекламный щит, избежал перелома бедренной кости.
«Это не перелом. Врач считает, что я могу идти домой. Но очень больно. Ощущение, будто всё тело в синяках. Не могу уверенно ступить на левую ногу, правильно согнуть правую ногу. Нога в синяках такой расцветки, которая больше подходит для регби или хоккея, чем для беговых лыж. Сильно ударился обоими бёдрами. Когда это случилось, мне было очень больно. Наверное, я тоже был немного в шоке. Езда по равнине меня успокоила. Думал, гонка завершится так же, но вдруг влетел в забор. Первые пять минут было невероятно больно», — приводит слова Янга TV2.
Янг может передвигаться пока только на костылях. Следующую неделю он будет отдыхать и ждать, когда спадёт отёк.
- 30 января 2021
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