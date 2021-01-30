Норвежский эксперт — о трассе в Фалуне: это скандал, здесь можно умереть!

Норвежский эксперт Петтер Скинстад раскритиковал трассу в Фалуне, где прошёл масс-старт классическим стилем.

Британец Эндрю Янг влетел в рекламный щит и чудом избежал перелома ног. Норвежец Эрик Валнес едва не свалился следом. Ханс Кристер Холунд под впечатлением от увиденного сошёл с дистанции.

«Трасса в Фалуне никоим образом не соответствует ожидаемым стандартам, когда речь идёт о безопасности и спорте. Удивлён, что хороший организатор мирится с такой плохой трассой. Она слишком простая, но совершенно небезопасная.

Здесь можно умереть! Когда въедешь в деревянный щит, тебя может проткнуть. Лыжники здесь едут со скоростью 50–60 километров в час, а при падении продолжают движение. Не понимаю, как на этой трассе можно всерьёз говорить о безопасности. То, что FIS не предъявляет более чётких требований к этой трассе, чтобы её улучшить, это просто скандал», — приводит слова Скинстада Dagbladet.