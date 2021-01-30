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«Я слышал его крик». Вальнес — о падении врезавшегося в щит Янга на трассе в Фалуне

«Я слышал его крик». Вальнес — о падении врезавшегося в щит Янга на трассе в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес, который вслед за британцем Эндрю Янгом едва не вылетел с трассы через рекламный щит, рассказал о своём падении. Шедший за Янгом Вальнес в падении съехал со спуска по краю трассы.

«Это не звучало хорошо. Я слышал его крик. Когда я пришёл в себя ниже по трассе, я услышал его крик. Звучало не лучшим образом. Очень надеюсь, что у него всё хорошо», — приводит слова Вальнеса TV 2.

Янг избежал перелома бедренной кости, но пока не может передвигаться без костылей. По прогнозам врачей отёки на ногах не спадут ранее, чем через неделю.

«Нет необходимости подвергать себя такому риску на этой трассе. Не стоит больше использовать её для масс-старта», — сказал Вальнес.

Отметим, что партнёр Вальнеса по сборной Норвегии Ханс Кристер Холунд под впечатлением от увиденного сошёл с дистанции.

Британский лыжник Эндрю Янг избежал перелома, вылетев с трассы масс-старта в Фалуне
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