Тренер норвежских лыжников — о трассе в Фалуне: это азартная игра, и это не очень весело

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум выразил мнение о трассе, на которой прошёл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне.
«Это опасно. Не знаю, насколько серьёзны травмы. Скорость в сочетании с крутыми поворотами на неустойчивых беговых лыжах – это никуда не годится. Лично я считаю, что это азартная игра, и это не очень весело», — приводит слова Носсума Dagbladet.
«Это неоправданно. У меня есть бегуны, которые сдались на последнем круге, решив, что это неоправданно с учётом скорости и числа лыжников, которые одновременно хотят выйти вперёд. Ну и, конечно же, они оценивают риск с учётом предстоящего чемпионата мира», — добавил Носсум TV2.
Под впечатлением от увиденного сошёл с дистанции норвежец Ханс Кристер Холунд. Британец Эндрю Янг влетел в рекламный щит, чудом избежав перелома ног. Норвежец Эрик Валнес едва не свалился следом.
- 30 января 2021
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