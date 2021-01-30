После череды падений в масс-старте трасса спринта на этапе КМ в Фалуне может быть изменена

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньере заявил, что после череды падений в масс-старте трасса спринтерских гонок, которые пройдут на этапе Кубка мира в Фалуне завтра, 31 января, может быть изменена.

«Обсудим это сегодня вечером. Возможно, изменим один из подъёмов. Травмы – это плохо, безопасность важнее всего. Завтра спринт, где обычно много контактной борьбы. Мы должны оценить возможность изменений.

Слышу критику в свой адрес. Понимаю, что есть много мнений, но мне нужно лично поговорить с тренерами и спортсменами, чтобы выяснить, что они на самом деле имеют в виду. Но я и FIS несём ответственность.

Здесь был чемпионат мира в 2015 году, проходит ежегодный этап Кубка мира. Нужно понять, что изменилось в этом году и что мы можем сделать, чтобы стало лучше», — приводит слова Миньере VG.