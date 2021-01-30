Ступак: будь ещё метров двести, можно было бы побороться со Сван за победу

Серебряный призёр масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне россиянка Юлия Ступак, на финишной прямой опередившая норвежку Терезу Йохауг, рассказала о роли спусков на трассе гонки.

«Здесь круг таков, когда идёт масс-старт, что работа на спусках может сделать всю гонку, как бы глупо это ни звучало.

Когда в начале гонки Тереза провела атаку, решила ли, что медаль уехала? Если честно, так и подумала. Никто за ней не кинулся. Но начался спуск, и все отыграли. Вот, пожалуйста, эффект атаки Терезы на этом круге. В итоге она и привезла всех на финиш.

Заключительная горка перед выходом на стадион? Понимала, что нужно максимально хорошо растолкаться на спуск и встать в любую свободную лыжню, где есть просвет. Знала, что буду атаковать, нежелательно в кого-то упираться. В призах была уверена, всё-таки в недавнем прошлом я спринтер.

Встала в самую правую. И получилось так, что догнала Линн Сван. Будь ещё метров двести, можно было бы ещё поупираться, побороться с ней за победу», — приводит слова Ступак сайт Матч ТВ.