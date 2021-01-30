Александр Большунов — о падении: сегодня были опасные лыжные гонки

Победитель масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне россиянин Александр Большунов рассказал о падении за 5 км до финиша.
«Гонка была… своеобразной. Но я смог выиграть, несмотря на падение, и это круто. Передо мной упали Илья Порошкин и Эндрю Масгрейв, места для маневра не было, скорость высокая. Пришлось делать что получилось — падать.
Первые мысли после падения? Чтобы в меня никто не врезался, потому что скорость была очень большая, ситуация опасная, последствия могли оказаться очень серьёзными. Так что главным было — встать побыстрее и уехать с этого места, пока никто сзади в меня не въехал. Хорошо, что это удалось.
Холунд сошёл, испугавшись упасть и травмироваться? Реально было опасно. Главное для меня тоже было не получить никаких травм в ходе гонки. И что после падения в меня никто не въехал, можно даже отнести к везению. Сегодня были опасные лыжные гонки. Насколько понимаю, это связано с искусственным снегом, под которым постоянно проявляется лёд», — приводит слова Большунова сайт Матч ТВ.
- 30 января 2021
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