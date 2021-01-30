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Лыжный акробат Максим Буров одержал пятую победу на этапах КМ в сезоне

Лыжный акробат Максим Буров одержал пятую победу на этапах КМ в сезоне
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский фристайлист Максим Буров одержал победу в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира, который проходит в Раубичах (Беларусь). Серебряным призёром стал ещё один россиянин Станислав Никитин. Третье место занял канадец Льюис Ирвинг.

В сезоне-2020/2021 Буров первенствовал на всех пяти этапах Кубка мира.

Среди женщин победу одержала американка Меган Ник. Призёрами стали австралийка Лаура Пил и американка Винтер Винецки. Лучшая из россиянок Любовь Никитина вышла в суперфинал, но заняла там только последнее, шестое место.

Фристайл. Акробатика. Этап Кубка мира. Раубичи, Беларусь
Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 126,24.
2. Станислав Никитин (Россия) – 124,43.
3. Льюис Ирвинг (Канада) – 118,14…
7. Илья Буров (Россия) – 108,60…
17. Арсений Вагин (Россия) – 87,88.

Женщины

1. Меган Ник (США) – 89,88.
2. Лаура Пил (Австралия) – 89,04.
3. Винтер Винецки (США) – 88,12…
6. Любовь Никитина (Россия) – 64,15…
11. Анастасия Прыткова (Россия) – 78,75…
17. Есения Пантюхова (Россия) – 70,96.

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