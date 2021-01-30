Павел Кулижников прокомментировал первую победу на этапах КМ в текущем сезоне

Российский конькобежец Павел Кулижников прокомментировал победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), ставшую для него первым успехом на международной арене в сезоне-2020/2021, а также рассказал, с чем был связан длительный перерыв в соревнованиях.
«Сначала была обычная простуда, ковида не было, потом уже сдал положительную пробу. Из-за этого пропустил очень много тренировок и соревнований. Две «тысячи» и три «пятисотки» за сезон — это вообще ничто. По сути, программа одного-двух соревновательных дней. И с этих позиций набирать форму очень тяжело. Плюс лёд в этом году на Тиалфе очень быстрый.
Почему нервничал после забега? Я не нервничал. Дело в том, что потянул пах с правой стороны, и вот сидел, размышлял об этом. Дёрнул его чуть-чуть и думал, сильно или нет, потому что по ходу бега понимал: что-то не так с ногой, и проехал дистанцию очень аккуратно.
Насколько травма серьёзная, с точки зрения продолжения забегов? Пока ещё не знаю. Сейчас, когда хожу, всё вроде нормально, а когда бежал… как объяснить… словно в ноге внутри надулся шарик и мешает. Сейчас, повторюсь, всё нормально. Но я сам хочу сбегать, мне надо набирать соревновательный объём, пока ещё не совсем понимаю, что происходит на дистанции, хочется больше контроля», — приводит слова Кулижникова сайт «Матч ТВ».
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