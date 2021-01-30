«Я просто старалась делать всё правильно». Сван прокомментировала победу в масс-старте

Шведская лыжница Линн Сван поделилась эмоциями после победы в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Я действительно с нетерпением ждала момента, когда смогу поучаствовать в соревнованиях, поскольку после «Тур де Ски» я всё время находилась дома. Я просто старалась сосредоточиться на гонке и делать всё правильно. Когда на последнем, самом тяжёлом, подъёме никто не смог оторваться, я подумала: «Что ж, теперь я должна сделать всё возможное на финишном отрезке».
Я чувствовала себя прекрасно, к тому же у меня были потрясающие лыжи. Это победа для всей команды, особенно для персонала, потому что мои лыжи были невероятными», — сказала Сван после гонки.
Напомним, россиянка Юлия Ступак стала второй, отстав от Сван на 0,4 секунды. Ещё одна российская лыжница, Яна Кирпиченко, пришла к финишу пятой.
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