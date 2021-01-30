Вяльбе: хочу, чтобы у Большунова всё сложилось на чемпионате мира так, как он загадывает

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). За 5 км до финиша лидер Кубка мира попал в завал, но сумел ликвидировать отставание и выиграть.

«Я горжусь этим спортсменом. После сегодняшнего падения встал быстро, без лишних движений, побежал. Видно было после финиша, как он дышал, как долго отходил. Считаю, что Саша достойно проводит сезон. Видно, что он всё делает чётко. Он понимает, что и для чего делает. Он всё делает без суеты, он никогда в жизни не суетился, он всё делает правильно, он уверен в себе, он думает головой и никогда не бежит просто так.

Уверена, что его невозможно перехвалить, он этого достоин. Хочу, чтобы у него всё сложилось на чемпионате мира так, как он загадывает. Саша достоин всех похвал. Счастлива и за него, и за команду. Всё-таки ребята за ним подтягиваются, спасибо ему огромное за такие эмоции. Очень много откликов от болельщиков, все пишут: «Что вы творите! Мы тут на валидоле, охрипли, седые волосы!», ну а дальше слова благодарности», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».