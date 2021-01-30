Петухов: норвежцы просто не знают, какие ключи подобрать к Большунову

Чемпион мира, призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). За 5 км до финиша лидер Кубка мира попал в завал, но сумел ликвидировать отставание и выиграть.

«Победа Большунова — настоящее чудо! Не всем удаётся с 38-й позиции после падения подняться на самую вершину. Но зная Сашу и объём его тренировок, я не удивлюсь ничему. Понимаю, какой уровень нагрузок даёт ему Юрий Бородавко. Если человек их переваривает, то начинает показывать высочайшие результаты.

Большунов же выполняет работу на позитиве, а потом выходит на старт и не боится норвежцев. Он показывает русскую удаль, которая требуется нам всем. Перед Александром реально нужно преклониться. Таких результатов в лыжных гонках я не помню со времён Бьорна Дэли. Большунов открывает новую историю современных лыж.

Обыгрывать норвежцев из гонки в гонку — дорогого стоит, а Большунов выходит и делает это. Думаю, они уже боятся его. Это видно даже по их лицам. А ведь сначала скандинавы не воспринимали россиянина всерьёз, смотрели на него с ухмылкой. В прошлом году ходили шуточки, мол, «Хрустальный глобус» затерялся в России. Норвежцы просто не знают, какие ключи подобрать к Большунову. Он один придавливает их всех», — приводит слова Петухова RT.