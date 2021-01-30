Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина отстранён от участия в Кубке мира

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил, что лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов временно отстранён от участия в Кубке мира за неспортивное поведение.

Санкциям спортсмен подвергся за самовольный пропуск тренировочного сбора национальной команды в Чайковском (Пермский край), который предшествовал этапу Кубка мира в Виллингене (Германия).

«По непонятной причине он не приехал на сбор, не проинформировав ни меня, ни главного тренера. Решением тренерского штаба он был временно отстранён от участия в этапах Кубка мира, федерация с этим согласилась.

В этом сезоне Женя выступает очень нестабильно. Есть спортивная дисциплина. Если её не будет, мы с ним так и будем шарахаться из стороны в сторону. Каким бы он лидером ни был, прежде всего должна быть дисциплина», — приводит слова Дубровского ТАСС.

В ноябре 2018 года Климов стал первым российским летающим лыжником, одержавшим победу на этапе Кубка мира. Сейчас Евгений выступает на этапе Кубка России. Затем отправится на этапы Континентального кубка. Если ему удастся занять место с первого по шестое, его будут рассматривать в качестве кандидата на чемпионат мира, который будет проходить с 22 февраля по 7 марта в Германии.