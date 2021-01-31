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Панжинский: норвежцы включают в борьбе с Большуновым командную тактику

Панжинский: норвежцы включают в борьбе с Большуновым командную тактику
Другие / Лыжный спорт 0
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). За 5 км до финиша лидер Кубка мира попал в завал, но сумел ликвидировать отставание и выиграть.

«Большунов в очередной раз продемонстрировал, что в таком молодом возрасте уже является настоящим бойцом и великим спортсменом. Несмотря на падение, он сумел собраться и воспрять духом, когда казалось, все шансы потеряны. Саша доказал обратное и в итоге навязал норвежцам борьбу за первое место. Это по-настоящему выдающийся результат.

После этапа КМ в Лахти Большунов, думаю, немного занервничал, ведь норвежцы вернулись на турнир и обыграли его в обеих гонках. Злопыхатели же начали принижать его предыдущие победы, дескать, Саша был лучшим лишь в отсутствие главных соперников. Но в Фалуне россиянин показал, что на данный момент является лучшим лыжником планеты. При этом норвежцы включают в борьбе с ним командную тактику, вместе ведут игру против Большунова. Речь не обязательно идёт о неспортивном поведении, но скандинавы хотят находиться на вершине, а Александр — единственный, кто способен бросить им перчатку. Однако даже это не помогло им опередить нашего спортсмена», — приводит слова Панжинского RT.

Невероятный прорыв Большунова после падения к золоту масс-старта в Фалуне. Видео
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