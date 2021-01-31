«Мы очень мало зарабатываем». Утяшева на отдыхе в Дубае пожаловалась на семейный бюджет

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева во время отдыха в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) с мужем, актёром и шоуменом Павлом Волей, пожаловалась на семейный бюджет.



«25 тысяч долларов стоит ночь вот в таком прекрасном номере», — произнесла Ляйсан.



«А у меня есть предложение, надо выезжать на бесплатный пляж и возвращаться в наш номер», — отреагировал Воля.

«У меня появились комплексы. Мы очень мало зарабатываем», — заключила Утяшева.

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Ранее Ляйсан на своей официальной странице в «Инстаграме» показала серию ярких фото, на одном из которых Воля «сел» на шпагат, созданный ногами самой Ляйсан.