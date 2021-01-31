Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Мы очень мало зарабатываем». Утяшева на отдыхе в Дубае пожаловалась на семейный бюджет

«Мы очень мало зарабатываем». Утяшева на отдыхе в Дубае пожаловалась на семейный бюджет
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева во время отдыха в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) с мужем, актёром и шоуменом Павлом Волей, пожаловалась на семейный бюджет.

«25 тысяч долларов стоит ночь вот в таком прекрасном номере», — произнесла Ляйсан.

«А у меня есть предложение, надо выезжать на бесплатный пляж и возвращаться в наш номер», — отреагировал Воля.

«У меня появились комплексы. Мы очень мало зарабатываем», — заключила Утяшева.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Ляйсан на своей официальной странице в «Инстаграме» показала серию ярких фото, на одном из которых Воля «сел» на шпагат, созданный ногами самой Ляйсан.

«Долгожданный шпагат от маэстро». Ляйсан Утяшева показала яркое фото Павла Воли
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021