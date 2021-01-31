Фристайлист Максим Буров досрочно завоевал Кубок мира по лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров досрочно выиграл Кубок мира в дисциплине «лыжная акробатика». В сезоне-2020/2021 Буров показал максимальный на данный момент результат на этапах Кубка мира – пять побед из пяти возможных.

Пятое золото Максим завоевал 30 января на старте в Беларуси.

Буров набрал 500 очков в зачёте Кубка мира в данной дисциплине. В активе его ближайшего преследователя, россиянина Павла Кротова, 232 балла. Третьим идёт ещё один представитель России Станислав Никитин (214).

До окончания Кубка мира осталось провести всего два этапа, который состоятся в Дир-Вэлли (США, 6 февраля) и Алма-Ате (Казахстан, 13 марта). Догнать Бурова в борьбе за почётный трофей не сможет даже победитель обоих стартов.



Максим Буров – чемпион мира 2019 года в лыжной акробатике и бронзовый призёр первенства планеты в команде. Он также завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году.